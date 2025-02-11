В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

«Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платёжные документы – на бумаге или в электронном виде», – пояснил Григоренко.