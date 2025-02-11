В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ
Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ стартует в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Его слова опубликовала пресс-служба кабмина.
Первым регионом, где жители смогут отказаться от бумажных квитанций, станет Московская область. Соответствующее постановление уже подписано. Жители региона получат возможность отказаться от бумажных копий платежек за коммунальные услуги по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале госуслуг.
Эксперимент продлится до 1 октября 2025 г., что позволит тщательно оценить его эффективность и внести возможные коррективы.
«Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платёжные документы – на бумаге или в электронном виде», – пояснил Григоренко.
7 января сообщалось, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выносе платы за текущий ремонт в отдельный платеж. Эта инициатива должна способствовать повышению прозрачности трат УК и качества работ.