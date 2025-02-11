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В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Ведомости

Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ стартует в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Его слова опубликовала пресс-служба кабмина.

Первым регионом, где жители смогут отказаться от бумажных квитанций, станет Московская область. Соответствующее постановление уже подписано. Жители региона получат возможность отказаться от бумажных копий платежек за коммунальные услуги по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Эксперимент продлится до 1 октября 2025 г., что позволит тщательно оценить его эффективность и внести возможные коррективы.

«Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платёжные документы – на бумаге или в электронном виде», – пояснил Григоренко.

7 января сообщалось, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выносе платы за текущий ремонт в отдельный платеж. Эта инициатива должна способствовать повышению прозрачности трат УК и качества работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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