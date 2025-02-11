Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят 12 февраля
Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут 12 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Михайловского театра, поясняя, почему невестка актера Екатерина Стриженова не примет участие в спектакле «Женщины Есенина» в этот день.
В театре отметили, что спектакль «Женщины Есенина» 12 февраля пройдет в память об актере. Роль матери Есенина исполнит актриса Мария Янко.
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля. 7 февраля Telegram-канал Shot писал, что Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом. Жена актера Лионелла Стриженова сообщила ТАСС, что ее супруг проходил в больнице плановое обследование и чувствует себя нормально.
Стриженов – народный артист СССР (1988). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (1999, 2004).