Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят 12 февраля

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля. 7 февраля Telegram-канал Shot писал, что Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом. Жена актера Лионелла Стриженова сообщила ТАСС, что ее супруг проходил в больнице плановое обследование и чувствует себя нормально.