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Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят 12 февраля

Ведомости

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут 12 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Михайловского театра, поясняя, почему невестка актера Екатерина Стриженова не примет участие в спектакле «Женщины Есенина» в этот день.

В театре отметили, что спектакль «Женщины Есенина» 12 февраля пройдет в память об актере. Роль матери Есенина исполнит актриса Мария Янко.

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля. 7 февраля Telegram-канал Shot писал, что Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом. Жена актера Лионелла Стриженова сообщила ТАСС, что ее супруг проходил в больнице плановое обследование и чувствует себя нормально.

Стриженов – народный артист СССР (1988). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (1999, 2004).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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