Что известно о задержании основателя компании iSpring

Что известно о задержании основателя компании iSpringЗа Юрия Ускова уже вступились спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава СКР Александр Бастрыкин
Рано утром 11 февраля стало известно о задержании в Марий Эл основателя IT-компании программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова. Силовики провели обыски в офисе компании. В настоящий момент обвинение Ускову пока не предъявлено. Его задержали на 48 часов по подозрению в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).
Расследованием уголовного дела занимаются следователи СК по Республике Марий Эл. К вечеру глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично об основаниях возбуждения и ходе расследования этого дела. По данным СК, дело возбуждено по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В его совершении кроме Ускова также подозреваются глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб.
В компании iSpring после обысков заявили, что происходящее для них стало неожиданностью. «Вся наша деятельность всегда была направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране. Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн руб. налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», – говорится в сообщении. В компании также утверждают, что обвинения связаны с тем, что они пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в городе. «Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», – заявили они. Более того, в iSpring убеждены, что происходящее связано с активной гражданской позицией основателя компании Ускова.
Как рассказала «Ведомостям» основатель исследовательского агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова, сейчас iSpring – лидер среди платформ для корпоративного обучения и одна из крупнейших edtech-компаний в России. Выручка iSpring в 2024 г. составила более 3,5 млрд руб., отметила Рожкова. Кроме того, платформа входит в топ-500 самых быстрорастущих IT-компаний России, по версии Smart Ranking. У сервиса международный масштаб: 61 000 клиентов по всему миру, уточнила эксперт. По ее мнению, компания значительно обгоняет по объему выручки ближайших конкурентов, которые тоже разрабатывают платформы для обучения персонала: WebSoft, Mirapolis, «Эквио» и других. В рейтинг крупнейших edtech-компаний EDtechs входят 15 организаций подобного профиля с суммарной выручкой 7,2 млрд руб. Соответственно, iSpring занимает почти половину рынка (49%), резюмировала Рожкова.
Усков, как следует из открытых источников, выпускник Марийского государственного технического университета (МарГТУ) по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Компанию iSpring он основал в 2001 г. В 2009 г. он открыл школу «Инфосфера» для детей 6–15 лет для обучения робототехнике, программированию и информационным технологиям. В 2021 г. Усков запустил институт iSpring. Это частный институт для айтишников.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву выяснить обстоятельства задержания. Обсуждение задержания Ускова было инициировано руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, писали «Ведомости». «Случай, который привел в своем выступлении Алексей Геннадьевич [Нечаев], он не оставил никого равнодушным. Направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», – заявил Володин.
11 февраля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале сообщил о задержании Ускова в Марий Эл. По словам Даванкова, когда началась спецоперация, Усков «не пытался отмазывать от мобилизации своего сына», который отправился на фронт и был ранен, а сам Юрий «каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам». Депутат также рассказал, что направил обращение Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.