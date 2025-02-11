Что известно о задержании основателя компании iSpring

В компании iSpring после обысков заявили, что происходящее для них стало неожиданностью. «Вся наша деятельность всегда была направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране. Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн руб. налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», – говорится в сообщении. В компании также утверждают, что обвинения связаны с тем, что они пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в городе. «Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», – заявили они. Более того, в iSpring убеждены, что происходящее связано с активной гражданской позицией основателя компании Ускова.