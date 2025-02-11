Володин поручил Пискареву разобраться с задержанием основателя iSpring Ускова

11 февраля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале сообщил о задержании Ускова в Марий Эл. По словам парламентария, предпринимателя подозревают в мошенничестве с земельными участками при строительстве корпоративного поселка. По словам Даванкова, когда началась спецоперация, Усков «не пытался отмазывать от мобилизации своего сына», который отправился на фронт и был ранен, а сам Юрий «каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам». Депутат также рассказал, что направил обращение главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.