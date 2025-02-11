Володин поручил Пискареву разобраться с задержанием основателя iSpring Ускова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву выяснить обстоятельства задержания в Марий Эл основателя IT-компании программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова. Видеозапись пленарного заседания нижней палаты парламента опубликовал ТАСС.
Обсуждение задержания Ускова было инициировано руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
«Случай, который привел в своем выступлении Алексей Геннадьевич, он не оставил никого равнодушным. Направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», – заявил Володин.
11 февраля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале сообщил о задержании Ускова в Марий Эл. По словам парламентария, предпринимателя подозревают в мошенничестве с земельными участками при строительстве корпоративного поселка. По словам Даванкова, когда началась спецоперация, Усков «не пытался отмазывать от мобилизации своего сына», который отправился на фронт и был ранен, а сам Юрий «каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам». Депутат также рассказал, что направил обращение главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Усков был задержан на 48 часов по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с покупкой муниципальных земельных участков по заниженной цене. Сам предприниматель в Telegram-канале рассказал, что в офисе компании прошли обыски.
Бастрыкин уже потребовал от руководителя управления СКР по Марий Эл Александра Рычкова обосновать факты возбуждении дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и доложить ему о ходе расследования.