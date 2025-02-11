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Ивлеева пытается в кассации обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Защита блогера Анастасии Ивлеевой подала кассационную жалобу на решение Тверского суда Москвы, согласно которому она была оштрафована на 50 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из данных на сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции.

В апреле прошлого года Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по указанной части. «РИА Новости» писало, что причиной составления протокола стал пост блогера в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.

В декабре Московский городской суд признал законным решение Тверского суда об административном штрафе.

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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