Ивлеева пытается в кассации обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ
Защита блогера Анастасии Ивлеевой подала кассационную жалобу на решение Тверского суда Москвы, согласно которому она была оштрафована на 50 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из данных на сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции.
В апреле прошлого года Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по указанной части. «РИА Новости» писало, что причиной составления протокола стал пост блогера в Instagram
В декабре Московский городской суд признал законным решение Тверского суда об административном штрафе.
Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор».