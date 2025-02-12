Число регионов в проекте о сдаче ОГЭ только по двум предметам может вырасти

Согласно проекту закона, в 2025 г. учащиеся девятых классов пяти регионов смогут сдать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета – русский язык и математику – вместо четырех. В случае принятия закона в действующей редакции эта норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области и Северную Осетию.