Число регионов в проекте о сдаче ОГЭ только по двум предметам может вырасти
Список регионов, участвующих в эксперименте по сокращению числа сдаваемых девятиклассниками экзаменов для получения аттестатов с четырех до двух, может быть расширен. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин перед принятием соответствующего законопроекта в первом чтении.
«Ко второму чтению, не исключено, что перечень регионов [участвующих в пилотном проекте будет] будет расширен», – заявил он на пленарном заседании. По словам Володина, субъекты сами обращаются с просьбами расширить список участников пилотного проекта.
Согласно проекту закона, в 2025 г. учащиеся девятых классов пяти регионов смогут сдать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета – русский язык и математику – вместо четырех. В случае принятия закона в действующей редакции эта норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области и Северную Осетию.
Поправки призваны увеличить число поступающих в техникумы и колледжи.