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Число регионов в проекте о сдаче ОГЭ только по двум предметам может вырасти

Ведомости

Список регионов, участвующих в эксперименте по сокращению числа сдаваемых девятиклассниками экзаменов для получения аттестатов с четырех до двух, может быть расширен. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин перед принятием соответствующего законопроекта в первом чтении.

«Ко второму чтению, не исключено, что перечень регионов [участвующих в пилотном проекте будет] будет расширен», – заявил он на пленарном заседании. По словам Володина, субъекты сами обращаются с просьбами расширить список участников пилотного проекта.

Согласно проекту закона, в 2025 г. учащиеся девятых классов пяти регионов смогут сдать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета – русский язык и математику – вместо четырех. В случае принятия закона в действующей редакции эта норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области и Северную Осетию.

Поправки призваны увеличить число поступающих в техникумы и колледжи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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