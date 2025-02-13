Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене
По меньшей мере 20 человек, включая детей, пострадали в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в Мюнхене. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, двое человек получили серьезные травмы. Утром 13 февраля на площади Штигльмайера сотрудники городских служб города вышли на демонстрацию с требованиями повысить зарплату на 8%, увеличить премии и предоставить работникам три дополнительных выходных дня. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих. Водителя задержали. Им оказался 24-летний гражданин Афганистана.
Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что среди пострадавших есть дети. Он добавил, что глубоко шокирован произошедшим.
Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу россияне. Там призвали граждан сохранять бдительность в местах массового скопления людей.
В ноябре 2024 г. автомобиль наехал на толпу на территории спортивного центра в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). В результате инцидента погибли 35 человек, пострадали 43. Водитель внедорожника, въехавшего в людей, порезал себе шею и впал в кому. По информации китайских СМИ, поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.
20 января 2025 г. суд средней ступени Чжухай привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу. Способ исполнения приговора не сообщался.