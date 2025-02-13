Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене

В ноябре 2024 г. автомобиль наехал на толпу на территории спортивного центра в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). В результате инцидента погибли 35 человек, пострадали 43. Водитель внедорожника, въехавшего в людей, порезал себе шею и впал в кому. По информации китайских СМИ, поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.