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Не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене

Ведомости

По меньшей мере 20 человек, включая детей, пострадали в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в Мюнхене. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, двое человек получили серьезные травмы. Утром 13 февраля на площади Штигльмайера сотрудники городских служб города вышли на демонстрацию с требованиями повысить зарплату на 8%, увеличить премии и предоставить работникам три дополнительных выходных дня. Автомобиль Mini Cooper въехал в группу протестующих. Водителя задержали. Им оказался 24-летний гражданин Афганистана.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что среди пострадавших есть дети. Он добавил, что глубоко шокирован произошедшим.

Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу россияне. Там призвали граждан сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

В ноябре 2024 г. автомобиль наехал на толпу на территории спортивного центра в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). В результате инцидента погибли 35 человек, пострадали 43. Водитель внедорожника, въехавшего в людей, порезал себе шею и впал в кому. По информации китайских СМИ, поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.

20 января 2025 г. суд средней ступени Чжухай привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу. Способ исполнения приговора не сообщался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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