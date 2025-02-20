Володин оценил последствия ухода иностранных компаний из России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение иностранных компаний покинуть российский рынок обернулось для них убытками, тогда как отечественная промышленность успешно адаптировалась и демонстрирует рост. Его слова приводит ТАСС.
Володин отметил, что экономические показатели подтверждают эти позитивные изменения, а возвращение ушедших брендов в Россию теперь будет затруднено. «Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект – убытки понесли они, а не мы», – сказал спикер нижней палаты парламента.
20 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама.
По словам Мантурова, сейчас для технологического суверенитета России в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также сообщил, что для совместных с иностранцами проектов сформированы условия по локализации, передаче технологий и контролю над проектами со стороны российских участников: «Это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду».
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в тот же день сообщил, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Алиханов объяснил это тем, что после ухода западных компаний российская промышленность получила «огромные возможности для развития».
18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $324 млрд. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Дмитриев добавил, что эти потери являются существенными, поскольку американские компании потеряли будущие доходы и свои позиции на рынке.