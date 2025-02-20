Володин оценил последствия ухода иностранных компаний из России

По словам Мантурова, сейчас для технологического суверенитета России в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также сообщил, что для совместных с иностранцами проектов сформированы условия по локализации, передаче технологий и контролю над проектами со стороны российских участников: «Это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду».