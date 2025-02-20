Посол России в Армении попал в ДТП из-за непогоды

15 января министерство иностранных дел Армении сообщило, что передало Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Как утверждает МИД, в передаче от 12 января были озвучены нарративы, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении.