Посол России в Армении попал в ДТП из-за непогоды
Посол России в Армении Сергей Копыркин и его водитель попали в ДТП из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает посольство в своем Telegram-канале.
Копыркин и водитель получили легкие травмы, но их здоровью ничего не угрожает.
15 января министерство иностранных дел Армении сообщило, что передало Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Как утверждает МИД, в передаче от 12 января были озвучены нарративы, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении.