Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Путин выступит в ходе панельной дискуссии.
«Там будут доклады в ходе выставки, министр промышленности и торговли [Антон] Алиханов давать пояснения, руководитель Курчатовского университета Михаил Ковальчук будет давать тоже информацию президенту, мэр Москвы Собянин, будет гендиректор "Татнефти" рассказывать о наработках, будет зампред правления Газпромбанка [Дмитрий] Зауэрс», – рассказал также Песков.
Путин также сегодня отдельно побеседует с учеными на полях форума, уточнил Песков.
20–21 февраля 2025 г. в Москве проходит Форум будущих технологий. Он соберет ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Главная тема Форума – «Новые материалы и химия».