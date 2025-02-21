Путин примет участие в Форуме будущих технологий

«Там будут доклады в ходе выставки, министр промышленности и торговли [Антон] Алиханов давать пояснения, руководитель Курчатовского университета Михаил Ковальчук будет давать тоже информацию президенту, мэр Москвы Собянин, будет гендиректор "Татнефти" рассказывать о наработках, будет зампред правления Газпромбанка [Дмитрий] Зауэрс», – рассказал также Песков.