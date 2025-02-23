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Летевший из Москвы на Кубу самолет приземлился в «Пулково» из-за неисправности

Ведомости

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба), вынуждено приземлился в аэропорту «Пулково». По предварительным данным, решение принято из-за технической неисправности, сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36. Наземные службы аэропорта приведены в готовность», – говорится в сообщении.

Позднее прокуратура сообщила о благополучной посадке самолета.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу перевозчика писала, что посадку в Петербурге готовится совершить №4-551 Шереметьево – Кайо-Коко. Там добавили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Источник Telegram-канала 112 сообщил, что экипаж принял решение о посадке в «Пулково» из-за отказа двигателя. По его данным, экипаж доложил о неисправности в районе акватории Норвежского моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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