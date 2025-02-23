Летевший из Москвы на Кубу самолет приземлился в «Пулково» из-за неисправности
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба), вынуждено приземлился в аэропорту «Пулково». По предварительным данным, решение принято из-за технической неисправности, сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36. Наземные службы аэропорта приведены в готовность», – говорится в сообщении.
«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу перевозчика писала, что посадку в Петербурге готовится совершить №4-551 Шереметьево – Кайо-Коко. Там добавили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Источник Telegram-канала 112 сообщил, что экипаж принял решение о посадке в «Пулково» из-за отказа двигателя. По его данным, экипаж доложил о неисправности в районе акватории Норвежского моря.