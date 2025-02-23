Летевший из Москвы на Кубу самолет приземлился в «Пулково» из-за неисправности

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу перевозчика писала, что посадку в Петербурге готовится совершить №4-551 Шереметьево – Кайо-Коко. Там добавили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.