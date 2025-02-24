Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг вспышки неизвестной болезни в Конго

«В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор», – сказано в сообщении Роспотребнадзора. Уточняется, что на пограничных пунктах используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемиологические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.