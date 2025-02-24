Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг вспышки неизвестной болезни в Конго
Роспотребнадзор взял под контроль информацию о неизвестной болезни, появившейся в Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
На данный момент известно, что 52 человека скончались от этой болезни в ДР Конго. Всего было выявлено 943 случая с начала февраля, отмечает Роспотребнадзор. У заболевших наблюдается лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие симптомы.
«В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор», – сказано в сообщении Роспотребнадзора. Уточняется, что на пограничных пунктах используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемиологические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Информацию российского ведомства подтверждают источники издания Демократической республики Конго Actualite. Издание уточняет, что летальный исход от неизвестного лихорадочного заболевания составляет 5,5%. Болезнь развивается в зоне города Басанкусу.
Actualite отмечает, что заболевание поражает людей чаще всего в возрасте от 5 до 45 лет. Первые случаи были зарегистрированы 9 февраля 2024 г.
Кроме неизвестной болезни в ДР Конго сейчас бушует эпидемия холеры, отмечает местное издание. В частности, страдает город Гома, который месяц назад был в эпицентре военных столкновений между вооруженными силами ДР Конго и группировкой «Движение 23 марта» (М23).