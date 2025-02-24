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Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг вспышки неизвестной болезни в Конго

Ведомости

Роспотребнадзор взял под контроль информацию о неизвестной болезни, появившейся в Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

На данный момент известно, что 52 человека скончались от этой болезни в ДР Конго. Всего было выявлено 943 случая с начала февраля, отмечает Роспотребнадзор. У заболевших наблюдается лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие симптомы.

«В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор», – сказано в сообщении Роспотребнадзора. Уточняется, что на пограничных пунктах используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемиологические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Информацию российского ведомства подтверждают источники издания Демократической республики Конго Actualite. Издание уточняет, что летальный исход от неизвестного лихорадочного заболевания составляет 5,5%. Болезнь развивается в зоне города Басанкусу.

Actualite отмечает, что заболевание поражает людей чаще всего в возрасте от 5 до 45 лет. Первые случаи были зарегистрированы 9 февраля 2024 г.

Кроме неизвестной болезни в ДР Конго сейчас бушует эпидемия холеры, отмечает местное издание. В частности, страдает город Гома, который месяц назад был в эпицентре военных столкновений между вооруженными силами ДР Конго и группировкой «Движение 23 марта» (М23).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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