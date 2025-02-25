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Главу банка БРИКС госпитализировали в Шанхае

Ведомости

Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, передает издание Globo со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Бразилии Жозе Гимарайнша.

«Я желаю [Руссефф] скорейшего выздоровления, поскольку она госпитализирована в Шанхае для лечения заболевания, которое врачи считают несерьезным. Надеюсь на полное и скорейшее выздоровление», – заявил он.

Руссефф с марта 2023 г. проживает КНР. Тогда она возглавила Новый банк развития (НБР), созданный странами – участницами БРИКС. До нее с 2020 г. эту должность занимал Маркус Троихо.

Она также является бывшим президентом Бразилии. Руководила страной с 2011 по 2016 гг., была отстранена от должности путем импичмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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