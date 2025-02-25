Главу банка БРИКС госпитализировали в Шанхае
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, передает издание Globo со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Бразилии Жозе Гимарайнша.
«Я желаю [Руссефф] скорейшего выздоровления, поскольку она госпитализирована в Шанхае для лечения заболевания, которое врачи считают несерьезным. Надеюсь на полное и скорейшее выздоровление», – заявил он.
Руссефф с марта 2023 г. проживает КНР. Тогда она возглавила Новый банк развития (НБР), созданный странами – участницами БРИКС. До нее с 2020 г. эту должность занимал Маркус Троихо.
Она также является бывшим президентом Бразилии. Руководила страной с 2011 по 2016 гг., была отстранена от должности путем импичмента.