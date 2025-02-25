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Правительство уточнило имя соперника Пушкина на дуэли

Ведомости

Правительство России исправило ошибку в имени соперника поэта Александра Пушкина на дуэли Жоржа Дантеса, допущенную в постановлении от 2001 г. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

В постановлении 2001 г. был указан Дантес Э. вместо Дантеса Ж.Ш. Предположительно, составители документа перепутали соперника Пушкина по дуэли Жоржа Дантеса с героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмоном Дантесом.

22 января стало известно, что депутат Государственной думы Николай Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.

Лермонтов погиб во возрасте 26 лет на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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