Правительство уточнило имя соперника Пушкина на дуэли

22 января стало известно, что депутат Государственной думы Николай Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.