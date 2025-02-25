Правительство уточнило имя соперника Пушкина на дуэли
Правительство России исправило ошибку в имени соперника поэта Александра Пушкина на дуэли Жоржа Дантеса, допущенную в постановлении от 2001 г. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
В постановлении 2001 г. был указан Дантес Э. вместо Дантеса Ж.Ш. Предположительно, составители документа перепутали соперника Пушкина по дуэли Жоржа Дантеса с героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмоном Дантесом.
22 января стало известно, что депутат Государственной думы Николай Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.
Лермонтов погиб во возрасте 26 лет на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г.