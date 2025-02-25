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Суд оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга среди подростков

Ведомости

Таганский суд Москвы назначил компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok, административный штраф в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

TikTok Pte Ltd. признана виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Ограничения порядка доступа информации относятся к видеосюжетам на платформе, снятым на крышах зданий.

5 ноября 2024 г. Таганский районный суд Москвы привлек TikTok к административной ответственности за отказ предоставить данные в Роскомнадзор по предписанию. Согласно 19.7.10 КоАП РФ, суд назначил наказание TikTok Pte Ltd. в виде штрафа в размере 4 млн руб. 31 июля TikTok также был оштрафован на 4 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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