Суд оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга среди подростков
Таганский суд Москвы назначил компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok, административный штраф в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
TikTok Pte Ltd. признана виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Ограничения порядка доступа информации относятся к видеосюжетам на платформе, снятым на крышах зданий.
5 ноября 2024 г. Таганский районный суд Москвы привлек TikTok к административной ответственности за отказ предоставить данные в Роскомнадзор по предписанию. Согласно 19.7.10 КоАП РФ, суд назначил наказание TikTok Pte Ltd. в виде штрафа в размере 4 млн руб. 31 июля TikTok также был оштрафован на 4 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора.