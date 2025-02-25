Суд оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей за пропаганду руфинга среди подростков

5 ноября 2024 г. Таганский районный суд Москвы привлек TikTok к административной ответственности за отказ предоставить данные в Роскомнадзор по предписанию. Согласно 19.7.10 КоАП РФ, суд назначил наказание TikTok Pte Ltd. в виде штрафа в размере 4 млн руб. 31 июля TikTok также был оштрафован на 4 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора.