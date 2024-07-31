Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Компания TikTok Pte.Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Санкция по этой статье предусматривает наложение штрафа на юридических лиц в размере от 4 млн до 6 млн руб. Суд назначил наказание по нижней планке.