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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 4 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компания TikTok Pte.Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Санкция по этой статье предусматривает наложение штрафа на юридических лиц в размере от 4 млн до 6 млн руб. Суд назначил наказание по нижней планке.

В конце прошлого года TikTok Pte.Ltd. уже штрафовали в России на 800 000 руб. Тогда Таганский районный суд Москвы признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).

Еще один штраф в размере 2 млн руб. столичный суд наложил на TikTok в августе 2023 г. Наказание последовало из-за отказа соцсети удалить с платформы четыре ролика с запрещенным в РФ контентом, который пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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