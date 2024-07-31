Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 4 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Компания TikTok Pte.Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Санкция по этой статье предусматривает наложение штрафа на юридических лиц в размере от 4 млн до 6 млн руб. Суд назначил наказание по нижней планке.
В конце прошлого года TikTok Pte.Ltd. уже штрафовали в России на 800 000 руб. Тогда Таганский районный суд Москвы признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).
Еще один штраф в размере 2 млн руб. столичный суд наложил на TikTok в августе 2023 г. Наказание последовало из-за отказа соцсети удалить с платформы четыре ролика с запрещенным в РФ контентом, который пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности.