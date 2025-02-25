Суд приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского
Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о признании банкротом Алексея Блиновского – супруга блогера Елены Блиновской, которая находится под арестом по обвинению в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
«Решение принято в закрытом заседании», – рассказала собеседница агентства.
С иском о признании Блиновского банкротом в Арбитражный суд Ярославской области обратился Сбербанк. Согласно информации в картотеке арбитражных дел, среди иных лиц – участников дела: Минобороны РФ, управление ФНС по региону, а также пункт отбора на военную службу по контракту города Королева Московской области. Из январского определения суда об отложении разбирательства также следует, что с ходатайством о приостановлении производства по делу обратился Блиновский. Заседание было назначено на 25 февраля.
Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации. В июне прошлого года «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Ярославской области иск о признании Блиновского банкротом.
Сама блогер 16 января полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям. В феврале Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом. Гособвинитель запросил ей шесть лет колонии общего режима, потребовал конфисковать имущество блогера, а также наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет.