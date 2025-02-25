Суд приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского

Сама блогер 16 января полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям. В феврале Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом. Гособвинитель запросил ей шесть лет колонии общего режима, потребовал конфисковать имущество блогера, а также наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет.