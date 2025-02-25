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Суд приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского

Ведомости

Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о признании банкротом Алексея Блиновского – супруга блогера Елены Блиновской, которая находится под арестом по обвинению в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Решение принято в закрытом заседании», – рассказала собеседница агентства.

С иском о признании Блиновского банкротом в Арбитражный суд Ярославской области обратился Сбербанк. Согласно информации в картотеке арбитражных дел, среди иных лиц – участников дела: Минобороны РФ, управление ФНС по региону, а также пункт отбора на военную службу по контракту города Королева Московской области. Из январского определения суда об отложении разбирательства также следует, что с ходатайством о приостановлении производства по делу обратился Блиновский. Заседание было назначено на 25 февраля.

Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации. В июне прошлого года «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Ярославской области иск о признании Блиновского банкротом.

Сама блогер 16 января полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям. В феврале Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом. Гособвинитель запросил ей шесть лет колонии общего режима, потребовал конфисковать имущество блогера, а также наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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