По делам о наемничестве в конфликте на Украине проходят 845 иностранцев
845 иностранцев из 55 государств проходят по уголовным делам о наемничестве в конфликте на Украине на ее стороне, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в журнале «Человек и закон».
В международный розыск объявлены 589 человек. Было расследовано 86 дел, вынесено 49 приговоров.
«В ходе расследования преступлений против мирного населения Донбасса и Новороссии потерпевшими признаны 23 000 человек, в их числе 6500 погибших и более 16 500 раненых», – сообщает Бастрыкин (цитата по «Интерфаксу»).
В суд были переданы дела в отношении 550 человек, включая членов радикальных националистических организаций и сотрудников силовых структур.
10 февраля гражданин Литовской Республики Альбертас Глазаускас был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.