Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума с декабря

16 января сообщалось, что в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз. Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», писало Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорилось, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из отчета следовало, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».