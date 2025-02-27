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Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума с декабря

Ведомости

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 22 000, достигнув 242 000, следует из отчета министерства труда США.

Этот показатель стал самым высоким с декабря 2024 г. Число граждан, продолжающих получать пособие по безработице, по состоянию на 15 февраля уменьшилось до 1,862 млн с 1,867 млн неделей ранее. При этом эксперты прогнозировали рост показателя до 1,87 млн.

16 января сообщалось, что в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз. Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», писало Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорилось, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из отчета следовало, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».

По данным The Wall Street Journal (WSJ) , по итогам декабря 2024 г. новые рабочие места обрели 256 000 американцев. Согласно опросу газеты, прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре значительно превысил 155 000 рабочих мест, которые ожидали экономисты. Уровень безработицы в 4,1% также оказался лучше, чем ожидалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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