Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума с декабря
Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 22 000, достигнув 242 000, следует из отчета министерства труда США.
Этот показатель стал самым высоким с декабря 2024 г. Число граждан, продолжающих получать пособие по безработице, по состоянию на 15 февраля уменьшилось до 1,862 млн с 1,867 млн неделей ранее. При этом эксперты прогнозировали рост показателя до 1,87 млн.
16 января сообщалось, что в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз. Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», писало Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорилось, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из отчета следовало, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».
По данным The Wall Street Journal (WSJ) , по итогам декабря 2024 г. новые рабочие места обрели 256 000 американцев. Согласно опросу газеты, прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре значительно превысил 155 000 рабочих мест, которые ожидали экономисты. Уровень безработицы в 4,1% также оказался лучше, чем ожидалось.