В Германии из-за наезда автомобиля на толпу погиб один человек
В германском городе Мангейм автомобиль въехал в толпу людей, сообщает газета Mannheimer Morgen со ссылкой на полицию города.
По информации издания, из-за наезда на толпу погиб один человек. По предварительным данным, инцидент произошел в районе Парадеплатц. На месте работают спасательные службы.
Полиция города обратилась к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр.
13 февраля в германском городе Мюнхен 24-летний гражданин Афганистана в ходе проведения митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера наехал на толпу людей. В результате происшествия пострадали 28 человек, в том числе дети.
Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал наказать и депортировать виновного. По данным немецких властей, гражданин Афганистана является просителем политического убежища и в связи с этим пока не может быть депортирован.