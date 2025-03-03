Пилоты ВСУ Морозов и Шиманский получили от 22 до 26 лет лишения свободы в России

Ранее в феврале российский суд признал военных 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко виновными в совершении террористического акта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вторжении на территорию Курской области в августе 2024 г. Как сообщалось на сайте Главной военной прокуратуры России, фигуранты минировали дороги, неоднократно открывали огонь по мирным гражданам, запрещали им передвигаться и эвакуироваться. Суд приговорил военных ВСУ к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.