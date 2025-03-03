Пилоты ВСУ Морозов и Шиманский получили от 22 до 26 лет лишения свободы в России
Второй западный окружной военный суд в Москве признал пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Морозова и Дмитрия Шиманского виновными в совершении около десятка преступлений террористической направленности, сообщает ТАСС. Процесс проходил в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности его участников и из-за наличия секретных сведений в материалах дела.
Летчики были задержаны в 2023 г. Морозов рассказал на допросе, что в его задачу входил сброс бомб в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Его самолет потерпел крушение из-за ЛЭП. При попытке скрыться Морозова задержали пограничники. Шиманского задержали в Тульской области. Пилотов поместили в СИЗО в Москве.
По данным агентства, Шиманскому и Морозову были предъявлены обвинения по 7 и 10 статьям УК РФ соответственно, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. В суде фигуранты признали вину частично.
Путем частичного сложения наказаний Шиманскому суд назначил 26 лет лишения свободы, из которых первые пять лет ему предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время - в колонии строгого режима. Морозову суд дал 22 года колонии строгого режима, четыре из них он проведет в тюрьме. Адвокаты пилотов намерены обжаловать приговор.
Ранее в феврале российский суд признал военных 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко виновными в совершении террористического акта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вторжении на территорию Курской области в августе 2024 г. Как сообщалось на сайте Главной военной прокуратуры России, фигуранты минировали дороги, неоднократно открывали огонь по мирным гражданам, запрещали им передвигаться и эвакуироваться. Суд приговорил военных ВСУ к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.