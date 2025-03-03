Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Пилоты ВСУ Морозов и Шиманский получили от 22 до 26 лет лишения свободы в России

Ведомости

Второй западный окружной военный суд в Москве признал пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Морозова и Дмитрия Шиманского виновными в совершении около десятка преступлений террористической направленности, сообщает ТАСС. Процесс проходил в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности его участников и из-за наличия секретных сведений в материалах дела.

Летчики были задержаны в 2023 г. Морозов рассказал на допросе, что в его задачу входил сброс бомб в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Его самолет потерпел крушение из-за ЛЭП. При попытке скрыться Морозова задержали пограничники. Шиманского задержали в Тульской области. Пилотов поместили в СИЗО в Москве.

По данным агентства, Шиманскому и Морозову были предъявлены обвинения по 7 и 10 статьям УК РФ соответственно, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. В суде фигуранты признали вину частично.

Путем частичного сложения наказаний Шиманскому суд назначил 26 лет лишения свободы, из которых первые пять лет ему предстоит отбыть в тюрьме, а остальное время - в колонии строгого режима. Морозову суд дал 22 года колонии строгого режима, четыре из них он проведет в тюрьме. Адвокаты пилотов намерены обжаловать приговор.

Ранее в феврале российский суд признал военных 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко виновными в совершении террористического акта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вторжении на территорию Курской области в августе 2024 г. Как сообщалось на сайте Главной военной прокуратуры России, фигуранты минировали дороги, неоднократно открывали огонь по мирным гражданам, запрещали им передвигаться и эвакуироваться. Суд приговорил военных ВСУ к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных