Краснов поручил проконтролировать помощь пострадавшим от атак БПЛА
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи в регионах, подвергнувшимся украинской атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Обеспечением контроля за исполнением поручения занимаются прокуроры в пострадавших субъектах РФ. Под надзор подпадают вопросы оказания медпомощи, оценки поврежденного имущества, восстановления жилья и документов, а также темы, связанные с надлежащей работой соцобъектов.
В ночь на 11 марта над регионами России были сбиты 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны. Из них 126 были ликвидированы в Курской области, еще 91 – в Подмосковье. Кроме того, 38 БПЛА были нейтрализованы в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22 – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедово погиб 38-летний охранник, еще два человека были ранены. Во время пожара на парковке сгорело более 20 машин. При падении БПЛА в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны за работу при отражении беспилотников во время ночной атаки. По его словам, была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на столицу: на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.