Краснов поручил проконтролировать помощь пострадавшим от атак БПЛА

В ночь на 11 марта над регионами России были сбиты 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны. Из них 126 были ликвидированы в Курской области, еще 91 – в Подмосковье. Кроме того, 38 БПЛА были нейтрализованы в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22 – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.