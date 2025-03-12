Суд приговорил журналистку Кеворкову к штрафу по делу об оправдании терроризма

Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стал ее пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в тексте от 2021 г.