Суд приговорил журналистку Кеворкову к штрафу по делу об оправдании терроризма
Второй западный окружной военный суд приговорил журналистку Надежду Кеворкову к штрафу в 600 000 руб. по делу об оправдании терроризма. Она освобождена из-под стражи в зале суда, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Ранее 12 марта в ходе прений сторон гособвинитель потребовал приговорить 66-летнюю Кеворкову к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 000 руб. и запретом администрировать страницы в интернете в течение шести лет.
Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стал ее пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в тексте от 2021 г.