«РИА Новости»: связь с задержанными в Тунисе россиянами практически утеряна

В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины их задержания пока не разглашаются.