«РИА Новости»: связь с задержанными в Тунисе россиянами практически утеряна
Доступ к 11 гражданам РФ, задержанным в Тунисе в ноябре 2024 г., значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет, сообщил «РИА Новости» родственник одного из россиян.
Собеседник издания рассказал, что это связано с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья. Теперь к задержанным россиянам никто не может попасть. Ситуацию также осложняет наступление священного для мусульман месяца Рамадан.
Как ранее сообщали «РИА Новости», задержанные россияне находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.
В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины их задержания пока не разглашаются.