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«РИА Новости»: связь с задержанными в Тунисе россиянами практически утеряна

Ведомости

Доступ к 11 гражданам РФ, задержанным в Тунисе в ноябре 2024 г., значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет, сообщил «РИА Новости» родственник одного из россиян.

Собеседник издания рассказал, что это связано с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья. Теперь к задержанным россиянам никто не может попасть. Ситуацию также осложняет наступление священного для мусульман месяца Рамадан.

Как ранее сообщали «РИА Новости», задержанные россияне находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. 

В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины их задержания пока не разглашаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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