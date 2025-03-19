Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода («Стригино») и Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту Нижнекамска были введены в 5:30 мск. Во сколько начала действовать мера в воздушных гаванях Казани и Нижнего Новгорода, Кореняко не уточнил. Решение Росавиации принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Представитель ведомства подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
В ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны России. Больше всего беспилотников (41) было сбито над Белгородской областью. По два БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями и один – над Орловской.