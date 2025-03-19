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Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода («Стригино») и Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в аэропорту Нижнекамска были введены в 5:30 мск. Во сколько начала действовать мера в воздушных гаванях Казани и Нижнего Новгорода, Кореняко не уточнил. Решение Росавиации принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Представитель ведомства подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

В ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны России. Больше всего беспилотников (41) было сбито над Белгородской областью. По два БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями и один – над Орловской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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