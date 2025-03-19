Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска

В ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны России. Больше всего беспилотников (41) было сбито над Белгородской областью. По два БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями и один – над Орловской.