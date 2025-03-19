Минздрав не выявил рост времени доезда «скорой» до пациентов
Ухудшение показателя времени доезда бригад скорой медицинской помощи по России не выявлено, более 85% всех вызовов выполняются до 20 минут, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава РФ.
«Минздрав России, анализируя данные государственной статистической отчетности, не фиксирует ухудшения параметров времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в целом по Российской Федерации», – отметил он.
В министерстве заявляют, что в 20 минут выполняются свыше 85% всех вызовов, этот параметр находится на одном уровне уже почти три года. Снижение фиксировалось в период пандемии коронавируса в 2020-2021 гг., добавили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что все вызовы «скорой» обслуживаются без исключений, но время их обслуживания зависит от тяжести состояния пациента и собранных диспетчером данных. При этом, время доезда «скорых» на экстренные вызовы – например, на места ДТП, – показывает положительную динамику. В прошлом году скорая помощь чаще доезжала до места ДТП до 20 минут, чем за все периоды предыдущего десятилетия, заявили в министерстве.
19 марта издание «Медвестник» со ссылкой на медработников и профсоюз работников здравоохранения «Действие» писало, что в регионах России по экстренным случаям вызов скорой помощи может «висеть» дольше 1,5 часа, а по неотложным – от пяти до шести часов. Медики также указали на «невозможность» укладываться в отведенные регламентом 20 минут на прием.
Профсоюз «Действие» обратил внимание на то, что показатель своевременности прибытия бригады по семи из девяти подстанций Нижнего Новгорода составлял всего от 41,4 до 65,2%. Кроме того, на 1 октября 2024 г. укомплектованность кадрами на станциях СМП Нижнего Новгорода составляла всего 58,4%, следует из материала.
Минздрав в ответ на это заявил, что количество выездных бригад скорой медицинской помощи в Нижегородской области на январь 2025 г. составляет 266, что соответствует прошлогодним показателям. В 2023 г. доля вызовов с временем доезда выездных бригад скорой медицинской помощи Нижегородской области до 20 минут составляла 86,4%, что выше среднероссийского значения – 85,8%.