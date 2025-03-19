Минздрав не выявил рост времени доезда «скорой» до пациентов

В ведомстве отметили, что все вызовы «скорой» обслуживаются без исключений, но время их обслуживания зависит от тяжести состояния пациента и собранных диспетчером данных. При этом, время доезда «скорых» на экстренные вызовы – например, на места ДТП, – показывает положительную динамику. В прошлом году скорая помощь чаще доезжала до места ДТП до 20 минут, чем за все периоды предыдущего десятилетия, заявили в министерстве.