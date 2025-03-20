Минпросвещения подготовит список фильмов для школьников
Минпросвещения России планирует направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министерство также работает над списком с фильмами, мультфильмами и книгами для семейного досуга.
В августе 2023 г. заместитель министра просвещения Татьяна Васильева в своем письме сообщила, что ведомство поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации. По ее словам, такие видеоролики следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.
Летом того же года заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что обратилась к Минобороны с идеей создать цикл роликов о спецоперации, в которых школьники будут задавать вопросы участникам боевых действий на Украине. Позже депутат заявила, что ведомство поддержало инициативу.