Минпросвещения подготовит список фильмов для школьников

В августе 2023 г. заместитель министра просвещения Татьяна Васильева в своем письме сообщила, что ведомство поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации. По ее словам, такие видеоролики следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.