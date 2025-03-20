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Минпросвещения подготовит список фильмов для школьников

Ведомости

Минпросвещения России планирует направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министерство также работает над списком с фильмами, мультфильмами и книгами для семейного досуга.

В августе 2023 г. заместитель министра просвещения Татьяна Васильева в своем письме сообщила, что ведомство поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации. По ее словам, такие видеоролики следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.

Летом того же года заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что обратилась к Минобороны с идеей создать цикл роликов о спецоперации, в которых школьники будут задавать вопросы участникам боевых действий на Украине. Позже депутат заявила, что ведомство поддержало инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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