Минпросвещения опровергло данные о предложении переснять советскую классику

Как отмечалось, в документе содержатся предложения по экранизации исторических произведений «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Всего в список вошли 30 фильмов и 15 произведений детской литературы.