Минпросвещения опровергло данные о предложении переснять советскую классику
Министерство просвещения России не предлагало переснять культовые советские кинокартины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Союзе кинематографистов России 5 июля сообщили, что Минпросвещения предложило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций.
В Минпросвещения подчеркнули, что сотрудники ведомства представили список фильмов, которые помогут в патриотическом воспитании детей. Вместе со списком Минпросвещения рекомендовало рассмотреть возможность новой экранизации классики с использованием современных технологий.
Как отмечалось, в документе содержатся предложения по экранизации исторических произведений «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Всего в список вошли 30 фильмов и 15 произведений детской литературы.