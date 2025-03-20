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Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ РФ

Ведомости

По ходатайству следствия суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ Олега Лопатиева, сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

Лопатиеву выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В ходе расследования следствием было установлено, что в 2024 г. Минобороны, исполняя государственный оборонный заказ, заключило контракты на поставку технических устройств общей стоимостью свыше 400 млн руб. с АО «Изумруд». Ответственность за контроль качества и техническую приемку поставляемой продукции была возложена на Лопатиева.

По данным СК, в марте 2025 г. Лопатиев получил взятку в особо крупном размере от генерального директора «Изумруда» Станислава Медведева за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта, заключенного с Минобороны. Общая сумма взятки составила более 8 млн руб.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга писали, что Лопатиев будет находиться под стражей два месяца, до 14 мая 2025 г.

По версии следствия, Лопатиев получил первую часть взятки в размере 3 млн руб. от генерального директора, который действовал в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ России в ресторане «IL Патио» в аэропорту «Пулково».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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