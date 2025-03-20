Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ РФ

В ходе расследования следствием было установлено, что в 2024 г. Минобороны, исполняя государственный оборонный заказ, заключило контракты на поставку технических устройств общей стоимостью свыше 400 млн руб. с АО «Изумруд». Ответственность за контроль качества и техническую приемку поставляемой продукции была возложена на Лопатиева.