Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ РФ
По ходатайству следствия суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ Олега Лопатиева, сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.
Лопатиеву выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
В ходе расследования следствием было установлено, что в 2024 г. Минобороны, исполняя государственный оборонный заказ, заключило контракты на поставку технических устройств общей стоимостью свыше 400 млн руб. с АО «Изумруд». Ответственность за контроль качества и техническую приемку поставляемой продукции была возложена на Лопатиева.
По данным СК, в марте 2025 г. Лопатиев получил взятку в особо крупном размере от генерального директора «Изумруда» Станислава Медведева за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта, заключенного с Минобороны. Общая сумма взятки составила более 8 млн руб.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга писали, что Лопатиев будет находиться под стражей два месяца, до 14 мая 2025 г.
По версии следствия, Лопатиев получил первую часть взятки в размере 3 млн руб. от генерального директора, который действовал в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ России в ресторане «IL Патио» в аэропорту «Пулково».