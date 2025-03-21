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Российский турист пропал во время восхождения на вулкан на Филиппинах

Ведомости

Шесть человек, включая 38-летнего россиянина Антона Чернова, пропали во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах, сообщает Philippines News Agency.

Представители полиции Валенсии рассказали, что среди пропавших также были три гражданина Германии, один – Великобритании и еще один – Канады. Согласно предварительным данным, группа туристов вышла в однодневный поход, не имея при себе снаряжения для продолжительного пребывания в горной местности.

Позже агентство сообщило, что двое из шести пропавших были найдены местными жителями в глубине леса, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение Чернова остается неизвестным. Поиски остальных пропавших были приостановлены с наступлением темноты.

Посольство России на Филиппинах добивается от властей полной информации о судьбе пропавшего россиянина, сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Согласно информации посольства, туристы отправились в поход по пешеходной тропе 19 марта около 08:00 по местному времени (03:00 мск). На следующий день местные жители сообщили в полицию, что туристы не вернулись. В поиске пропавших участвуют волонтеры и спасательные службы.

Вулкан Талинис является популярным туристическим местом. Высота горы достигает почти 1900 м над уровнем моря. Вулканический комплекс Куэрнос-де-Негрос, в который входит Талинис, известен благодаря уникальному природному ландшафту и множеству вулканических озер, окруженных горами.

В конце февраля 2025 г. двое российских туристов погибли во время занятия дайвингом на территории Филиппин. При погружении пятерых унесло сильным подводным течением, но двоим удалось выбраться. Россияне 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести. Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть. Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель Мелехова и Перегудина во время дайвинга у острова Верде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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