Российский турист пропал во время восхождения на вулкан на Филиппинах

В конце февраля 2025 г. двое российских туристов погибли во время занятия дайвингом на территории Филиппин. При погружении пятерых унесло сильным подводным течением, но двоим удалось выбраться. Россияне 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести. Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть. Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель Мелехова и Перегудина во время дайвинга у острова Верде.