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В аэропорту «Хитроу» после пожара восстановили подачу электроэнергии

Ведомости

Электроснабжение в лондонском аэропорту «Хитроу» восстановлено, аэропорт возобновил работу после пожара на электрической подстанции, питающей воздушную гавань, сообщила в X компания-оператор британской энергосети National Grid.

«Подача электроэнергии восстановлена для всех клиентов, подключенных к нашей подстанции North Hyde, включая Heathrow, что позволяет возобновить работу аэропорта», – говорится в сообщении.

Оператор также принимает меры для дальнейшего повышения уровня устойчивости сети. National Grid заявила, что «глубоко сожалеет» о вызванном сбое, добавив, что для выяснения причины инцидента продолжает сотрудничать с правительством, аэропортом и полицией.

Пожар на подстанции произошел 20 марта в 23:30 по местному времени (2:30 21 марта мск). В связи с происшествием аэропорт «Хитроу» оказался обесточен, приостановка работы затронула более 1300 рейсов. Сообщалось, что аэропорт в Лондоне будет закрыт до 23:59 21 марта (2:59 22 марта мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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