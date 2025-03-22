В аэропорту «Хитроу» после пожара восстановили подачу электроэнергии
Электроснабжение в лондонском аэропорту «Хитроу» восстановлено, аэропорт возобновил работу после пожара на электрической подстанции, питающей воздушную гавань, сообщила в X компания-оператор британской энергосети National Grid.
«Подача электроэнергии восстановлена для всех клиентов, подключенных к нашей подстанции North Hyde, включая Heathrow, что позволяет возобновить работу аэропорта», – говорится в сообщении.
Оператор также принимает меры для дальнейшего повышения уровня устойчивости сети. National Grid заявила, что «глубоко сожалеет» о вызванном сбое, добавив, что для выяснения причины инцидента продолжает сотрудничать с правительством, аэропортом и полицией.
Пожар на подстанции произошел 20 марта в 23:30 по местному времени (2:30 21 марта мск). В связи с происшествием аэропорт «Хитроу» оказался обесточен, приостановка работы затронула более 1300 рейсов. Сообщалось, что аэропорт в Лондоне будет закрыт до 23:59 21 марта (2:59 22 марта мск).