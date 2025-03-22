В аэропорту «Хитроу» после пожара восстановили подачу электроэнергии

Пожар на подстанции произошел 20 марта в 23:30 по местному времени (2:30 21 марта мск). В связи с происшествием аэропорт «Хитроу» оказался обесточен, приостановка работы затронула более 1300 рейсов. Сообщалось, что аэропорт в Лондоне будет закрыт до 23:59 21 марта (2:59 22 марта мск).