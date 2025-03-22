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Посольство РФ на Филиппинах заявило об обнаружении живым пропавшего россиянина

Ведомости

Гражданин России Антон Чернов, пропавший без вести во время похода на Филиппинах в составе группы иностранных туристов, обнаружен живым по итогам двухдневной поисково-спасательной операции в районе города Амлан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Филиппинах.

В дипломатическом представительстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает.

20 марта Philippines News Agency сообщило, что шесть человек, включая 38-летнего россиянина, пропали при восхождении на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. В полиции Валенсии уточнили, что среди пропавших также были три гражданина Германии, один – Великобритании и еще один – Канады. По предварительным данным, группа туристов вышла в однодневный поход, не имея при себе снаряжения для продолжительного пребывания в горной местности.

Позже агентство сообщило, что двое из шести пропавших были найдены местными жителями в глубине леса, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Поиски остальных пропавших приостановили с наступлением темноты.

Вулкан Талинис является популярным туристическим местом. Высота горы достигает почти 1900 м над уровнем моря. Вулканический комплекс Куэрнос-де-Негрос, в который входит Талинис, известен благодаря уникальному природному ландшафту и множеству вулканических озер, окруженных горами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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