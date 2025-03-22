Посольство РФ на Филиппинах заявило об обнаружении живым пропавшего россиянина
Гражданин России Антон Чернов, пропавший без вести во время похода на Филиппинах в составе группы иностранных туристов, обнаружен живым по итогам двухдневной поисково-спасательной операции в районе города Амлан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Филиппинах.
В дипломатическом представительстве уточнили, что жизни россиянина ничего не угрожает.
20 марта Philippines News Agency сообщило, что шесть человек, включая 38-летнего россиянина, пропали при восхождении на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. В полиции Валенсии уточнили, что среди пропавших также были три гражданина Германии, один – Великобритании и еще один – Канады. По предварительным данным, группа туристов вышла в однодневный поход, не имея при себе снаряжения для продолжительного пребывания в горной местности.
Позже агентство сообщило, что двое из шести пропавших были найдены местными жителями в глубине леса, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Поиски остальных пропавших приостановили с наступлением темноты.
Вулкан Талинис является популярным туристическим местом. Высота горы достигает почти 1900 м над уровнем моря. Вулканический комплекс Куэрнос-де-Негрос, в который входит Талинис, известен благодаря уникальному природному ландшафту и множеству вулканических озер, окруженных горами.