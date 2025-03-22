Посольство РФ на Филиппинах заявило об обнаружении живым пропавшего россиянина

20 марта Philippines News Agency сообщило, что шесть человек, включая 38-летнего россиянина, пропали при восхождении на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. В полиции Валенсии уточнили, что среди пропавших также были три гражданина Германии, один – Великобритании и еще один – Канады. По предварительным данным, группа туристов вышла в однодневный поход, не имея при себе снаряжения для продолжительного пребывания в горной местности.