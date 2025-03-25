Самолеты пилотажной группы столкнулись во Франции

29 января пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате трагедии погибли 67 человек – 64 в самолете и трое военнослужащих в вертолете Black Hawk.