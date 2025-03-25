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Самолеты пилотажной группы столкнулись во Франции

Ведомости

Два самолета пилотажной группы Patrouille de France столкнулись над городом Сен-Дизье во Франции. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«На востоке Франции только что произошел несчастный случай с участием двух самолетов Alpha Jets из Patrouille de France во время репетиций», – написал он в X.

По сообщению телеканала BFM TV, двое пилотов и один пассажир успели катапультироваться. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы. Телеканал передает, что столкнулись штурмовики Dassault/Dornier Alpha Jet.

6 февраля в международном аэропорту Сиэтл–Такома столкнулись два самолета. Тогда крыло выруливающего самолета Japan Airlines ударило по хвостовой части воздушного судна Delta Air Lines. В аэропорту СМИ заявляли, что инцидент оказал «минимальное влияние» на его работу.

29 января пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате трагедии погибли 67 человек – 64 в самолете и трое военнослужащих в вертолете Black Hawk.

Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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