Самолеты пилотажной группы столкнулись во Франции
Два самолета пилотажной группы Patrouille de France столкнулись над городом Сен-Дизье во Франции. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«На востоке Франции только что произошел несчастный случай с участием двух самолетов Alpha Jets из Patrouille de France во время репетиций», – написал он в X.
По сообщению телеканала BFM TV, двое пилотов и один пассажир успели катапультироваться. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы. Телеканал передает, что столкнулись штурмовики Dassault/Dornier Alpha Jet.
6 февраля в международном аэропорту Сиэтл–Такома столкнулись два самолета. Тогда крыло выруливающего самолета Japan Airlines ударило по хвостовой части воздушного судна Delta Air Lines. В аэропорту СМИ заявляли, что инцидент оказал «минимальное влияние» на его работу.
29 января пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате трагедии погибли 67 человек – 64 в самолете и трое военнослужащих в вертолете Black Hawk.
Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.