В Москве открыли наследственное дело актрисы Заворотнюк

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993 г., после этого 10 лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009 гг.), в котором сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др. В 2006 г. актрисе было присвоено звание заслуженной артистки России.