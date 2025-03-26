В Москве открыли наследственное дело актрисы Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти артистки Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщила «РИА Новости» нотариус Марина Щирская.
Она уточнила, что родственники актрисы могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.
Заворотнюк умерла 29 мая 2024 г. в возрасте 53 лет. Последние пять лет актриса боролась с глиобластомой (раком мозга). Курс лечения начался в 2019 г., тогда же она перестала играть в театре.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993 г., после этого 10 лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009 гг.), в котором сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др. В 2006 г. актрисе было присвоено звание заслуженной артистки России.