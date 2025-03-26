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В Москве открыли наследственное дело актрисы Заворотнюк

Ведомости

В Москве открыли наследственное дело после смерти артистки Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщила «РИА Новости» нотариус Марина Щирская.

Она уточнила, что родственники актрисы могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.

Заворотнюк умерла 29 мая 2024 г. в возрасте 53 лет. Последние пять лет актриса боролась с глиобластомой (раком мозга). Курс лечения начался в 2019 г., тогда же она перестала играть в театре.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 г. в Астрахани. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993 г., после этого 10 лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009 гг.), в котором сыграла роль провинциалки Виктории Прутковской. Вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и др. В 2006 г. актрисе было присвоено звание заслуженной артистки России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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