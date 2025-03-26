Суд приговорил бывшего инженера ЗАЭС к 18 годам по делу о приготовлении теракта
Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины и бывшему инженеру Запорожской АЭС Сергею Потынгу, признав его виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы и штрафа в 700 000 руб., сообщила Генпрокуратура.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).
По данным следствия, в марте 2023 г. инженер Потынг вступил в террористическую группу, созданную главным управлением разведки минобороны Украины, которая планировала взрыв на территории станции. Потынг передал кураторам сведения о сотруднике ОВД ДНР, имеющем доступ на АЭС, в том числе информацию о его передвижениях.
Получив через тайник взрывное устройство, он хранил его дома, а 24 мая 2023 г. заложил под автомобиль, принадлежащий сотруднику ОВД. Планировалось, что взрыв произойдет на территории АЭС рядом с административным зданием, где находились сотрудники станции и миссии МАГАТЭ. Но теракт был предотвращен – взрывное устройство обнаружили и обезвредили.
26 марта российский суд также приговорил военнослужащего 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова к 15 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Было установлено, что Безручков незаконно вторгся на территорию России 4 сентября 2024 г. в составе подразделений украинской армии. В Суджанском районе Курской области он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Малая Локня и использовал оружие для устрашения населения в целях дестабилизации работы органов власти.
16 сентября 2024 г. в ходе боевых действий Безручков был задержан военнослужащими российской армии. Он признан виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Первые 13 лет наказания украинский солдат проведет в тюрьме, оставшиеся два года – в исправительной колонии строгого режима.