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Суд приговорил бывшего инженера ЗАЭС к 18 годам по делу о приготовлении теракта

Ведомости

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины и бывшему инженеру Запорожской АЭС Сергею Потынгу, признав его виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы и штрафа в 700 000 руб., сообщила Генпрокуратура.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным следствия, в марте 2023 г. инженер Потынг вступил в террористическую группу, созданную главным управлением разведки минобороны Украины, которая планировала взрыв на территории станции. Потынг передал кураторам сведения о сотруднике ОВД ДНР, имеющем доступ на АЭС, в том числе информацию о его передвижениях.

Получив через тайник взрывное устройство, он хранил его дома, а 24 мая 2023 г. заложил под автомобиль, принадлежащий сотруднику ОВД. Планировалось, что взрыв произойдет на территории АЭС рядом с административным зданием, где находились сотрудники станции и миссии МАГАТЭ. Но теракт был предотвращен – взрывное устройство обнаружили и обезвредили.

26 марта российский суд также приговорил военнослужащего 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова к 15 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Было установлено, что Безручков незаконно вторгся на территорию России 4 сентября 2024 г. в составе подразделений украинской армии. В Суджанском районе Курской области он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Малая Локня и использовал оружие для устрашения населения в целях дестабилизации работы органов власти.

16 сентября 2024 г. в ходе боевых действий Безручков был задержан военнослужащими российской армии. Он признан виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Первые 13 лет наказания украинский солдат проведет в тюрьме, оставшиеся два года – в исправительной колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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