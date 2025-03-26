Суд приговорил бывшего инженера ЗАЭС к 18 годам по делу о приготовлении теракта

Получив через тайник взрывное устройство, он хранил его дома, а 24 мая 2023 г. заложил под автомобиль, принадлежащий сотруднику ОВД. Планировалось, что взрыв произойдет на территории АЭС рядом с административным зданием, где находились сотрудники станции и миссии МАГАТЭ. Но теракт был предотвращен – взрывное устройство обнаружили и обезвредили.