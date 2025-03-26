Случаи заражения скарлатиной в Таиланде находятся на контроле Роспотребнадзора

На официальных сайтах минздрава Таиланда и департамента по контролю за заболеваниями на текущий момент не представлено данных о вспышке инфекции. Однако, как сообщалось в начале марта, в стране было зафиксировано 455 случаев скарлатины за первые два месяца 2025 г. Заболевание находится под наблюдением и в регионе считается известным, особенно среди детей, отмечает Роспотребнадзор.