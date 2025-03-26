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Случаи заражения скарлатиной в Таиланде находятся на контроле Роспотребнадзора

Ведомости

Информация о предполагаемых случаях заболевания скарлатиной среди российских туристов в Таиланде контролируется Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.

На официальных сайтах минздрава Таиланда и департамента по контролю за заболеваниями на текущий момент не представлено данных о вспышке инфекции. Однако, как сообщалось в начале марта, в стране было зафиксировано 455 случаев скарлатины за первые два месяца 2025 г. Заболевание находится под наблюдением и в регионе считается известным, особенно среди детей, отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что его специалисты на постоянной основе ведут мониторинг инфекционных рисков по всему миру с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», разработанной для анализа эпидемиологических угроз. Роспотребнадзор заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал граждан соблюдать личную гигиену и быть внимательными к симптомам.

По данным Telegram-канала Shot, за последние недели на популярных направлениях – в Паттайе, на Пхукете и других курортах – десятки россиян обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для скарлатины: высокая температура (до 40 градусов), высыпания на коже и языке, кашель и сильная боль в горле. Отдыхающим назначают антибиотики, а многие туристы стали отказываться от экскурсий и предпочитают не покидать территорию отелей.

Скарлатина передается воздушно-капельным путем и наиболее часто поражает детей от 5 до 15 лет, однако взрослые также могут заболеть. Больной остается заразным в течение всего периода болезни и краткое время после выздоровления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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