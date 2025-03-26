Случаи заражения скарлатиной в Таиланде находятся на контроле Роспотребнадзора
Информация о предполагаемых случаях заболевания скарлатиной среди российских туристов в Таиланде контролируется Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.
На официальных сайтах минздрава Таиланда и департамента по контролю за заболеваниями на текущий момент не представлено данных о вспышке инфекции. Однако, как сообщалось в начале марта, в стране было зафиксировано 455 случаев скарлатины за первые два месяца 2025 г. Заболевание находится под наблюдением и в регионе считается известным, особенно среди детей, отмечает Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркнули, что его специалисты на постоянной основе ведут мониторинг инфекционных рисков по всему миру с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», разработанной для анализа эпидемиологических угроз. Роспотребнадзор заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал граждан соблюдать личную гигиену и быть внимательными к симптомам.
По данным Telegram-канала Shot, за последние недели на популярных направлениях – в Паттайе, на Пхукете и других курортах – десятки россиян обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для скарлатины: высокая температура (до 40 градусов), высыпания на коже и языке, кашель и сильная боль в горле. Отдыхающим назначают антибиотики, а многие туристы стали отказываться от экскурсий и предпочитают не покидать территорию отелей.
Скарлатина передается воздушно-капельным путем и наиболее часто поражает детей от 5 до 15 лет, однако взрослые также могут заболеть. Больной остается заразным в течение всего периода болезни и краткое время после выздоровления.