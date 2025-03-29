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В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Толчки были отмечены в 20 км от столицы Нейпьидо
Ведомости

В почти 20 км от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новой землетрясение – магнитуда толчков составила 5,1. Это следует из данных на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 19 км к юго-западу от Нейпьидо в 15.50 по местному времени (12.20 мск). Глубина составила 10 км.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.

Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.
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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo

По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли более 1000 человек, около 2300 получили ранения. Кроме того, еще 30 человек пропали без вести.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. 28 марта два самолета МЧС России с группой спасателей были направлены в страну для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Толчки дошли и до таиландского Бангкока, где к вечеру 28 марта было отмечено более 50 афтершоков. В сети появлялись видео с падением недостроенных зданий в городе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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