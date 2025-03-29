В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1Толчки были отмечены в 20 км от столицы Нейпьидо
В почти 20 км от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новой землетрясение – магнитуда толчков составила 5,1. Это следует из данных на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 19 км к юго-западу от Нейпьидо в 15.50 по местному времени (12.20 мск). Глубина составила 10 км.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.
По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли более 1000 человек, около 2300 получили ранения. Кроме того, еще 30 человек пропали без вести.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. 28 марта два самолета МЧС России с группой спасателей были направлены в страну для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Толчки дошли и до таиландского Бангкока, где к вечеру 28 марта было отмечено более 50 афтершоков. В сети появлялись видео с падением недостроенных зданий в городе.