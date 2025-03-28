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В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Ведомости

В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление наблюдения за землетрясениями Таиланда.

Последний толчок был отмечен в 23:46 по местному времени (19:46 мск), его магнитуда составила 4,9.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Геологическая служба США сообщала, что число жертв землетрясения может превысить 1000 человек.

Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.
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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo

Толчки дошли и до таиландского Бангкока. Очевидцы сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. В сети появлялись видео с падением недостроенной многоэтажки в городе. 

Портал MGR Online сообщил, что из-за землетрясения обрушилась конструкция нового здания управления генерального аудитора Таиланда, погибли восемь человек, девять человек ранены, 101 человек пропал без вести.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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