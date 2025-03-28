В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление наблюдения за землетрясениями Таиланда.
Последний толчок был отмечен в 23:46 по местному времени (19:46 мск), его магнитуда составила 4,9.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Геологическая служба США сообщала, что число жертв землетрясения может превысить 1000 человек.
Толчки дошли и до таиландского Бангкока. Очевидцы сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. В сети появлялись видео с падением недостроенной многоэтажки в городе.
Портал MGR Online сообщил, что из-за землетрясения обрушилась конструкция нового здания управления генерального аудитора Таиланда, погибли восемь человек, девять человек ранены, 101 человек пропал без вести.