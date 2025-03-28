В Таиланде зафиксировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме

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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo