Онищенко призвал дождаться результатов исследований «нового вируса» в России

О появлении в России «неизвестного вируса» 29 марта сообщил Telegram-канал Shot. В сообщении утверждалось, что заболевшие «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID и грипп». Канал писал, что заболевание начинается со слабости, но через пару дней вирус «срубает и невозможно встать с кровати». Болезнь якобы сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем.