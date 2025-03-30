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Онищенко призвал дождаться результатов исследований «нового вируса» в России

Ведомости

Необходимо внимательно изучить информацию о якобы новом вирусе и увидеть результаты хотя бы одного исследования, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Таким образом он прокомментировал сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который сопровождается у заболевших высокой температурой и кашлем с кровью.

Онищенко отметил, что в официальном докладе Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге сведений о каком-либо новом вирусе нет. Он призвал «не отмахиваться» от появившейся информации и пообещал, что ее «внимательно расшифруют».

«Скорее всего, там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», – сказал эпидемиолог.

О появлении в России «неизвестного вируса» 29 марта сообщил Telegram-канал Shot. В сообщении утверждалось, что заболевшие «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID и грипп». Канал писал, что заболевание начинается со слабости, но через пару дней вирус «срубает и невозможно встать с кровати». Болезнь якобы сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем.

На фоне распространения информации о возможном новом вирусе Роспотребнадзор сообщил, что взял под контроль сообщения о случаях заболевания. В ведомстве добавили, что у администрации канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 21 марта сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19. В оперштабе пояснили, что решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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