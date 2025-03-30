Онищенко призвал дождаться результатов исследований «нового вируса» в России
Необходимо внимательно изучить информацию о якобы новом вирусе и увидеть результаты хотя бы одного исследования, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Таким образом он прокомментировал сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который сопровождается у заболевших высокой температурой и кашлем с кровью.
Онищенко отметил, что в официальном докладе Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге сведений о каком-либо новом вирусе нет. Он призвал «не отмахиваться» от появившейся информации и пообещал, что ее «внимательно расшифруют».
«Скорее всего, там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», – сказал эпидемиолог.
О появлении в России «неизвестного вируса» 29 марта сообщил Telegram-канал Shot. В сообщении утверждалось, что заболевшие «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID и грипп». Канал писал, что заболевание начинается со слабости, но через пару дней вирус «срубает и невозможно встать с кровати». Болезнь якобы сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем.
На фоне распространения информации о возможном новом вирусе Роспотребнадзор сообщил, что взял под контроль сообщения о случаях заболевания. В ведомстве добавили, что у администрации канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 21 марта сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19. В оперштабе пояснили, что решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.