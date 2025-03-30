Путин отправил венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

Прокофьевой было 35 лет. Она получила образование в Российском университете дружбы народов (РУДН) по специальности «журналистика», владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» работала в испанской редакции. С 2023 г. начала работать военным корреспондентом на «Первом канале», освещала события в зоне спецоперации на Украине.