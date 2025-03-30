Путин отправил венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Венок от президента РФ Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военным корреспондентом «Первого канала» Анной Прокофьевой. Об этом сообщило «РИА Новости».
Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 мск в траурном зале Троекуровского кладбища.
Прокофьева погибла 26 марта, когда съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели военкора. Дело было возбуждено в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Прокофьева работала мужественно, талантливо и профессионально, считая своим долгом трудиться в зоне спецоперации. Он сообщил, что в Кремле соболезнуют родным военкора и ее коллегам.
Прокофьевой было 35 лет. Она получила образование в Российском университете дружбы народов (РУДН) по специальности «журналистика», владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» работала в испанской редакции. С 2023 г. начала работать военным корреспондентом на «Первом канале», освещала события в зоне спецоперации на Украине.