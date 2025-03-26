В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью Прокофьевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Киев прицельно уничтожает российских журналистов и правовые принципы, которые призваны их защищать. По ее словам, так массово журналисты могли бы погибать в результате стихийного бедствия, и в настоящее время это стихийное бедствие называется террористическим киевским режимом.