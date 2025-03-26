В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью Прокофьевой
В Кремле соболезнуют родным погибшей военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой и ее коллегам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем, в первую очередь, родным Анны и всему коллективу "Первого канала"», – сказал представитель Кремля (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали Маяк»).
Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, ей было 35 лет. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляют в Курскую областную больницу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Киев прицельно уничтожает российских журналистов и правовые принципы, которые призваны их защищать. По ее словам, так массово журналисты могли бы погибать в результате стихийного бедствия, и в настоящее время это стихийное бедствие называется террористическим киевским режимом.