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В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью Прокофьевой

Ведомости

В Кремле соболезнуют родным погибшей военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой и ее коллегам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем, в первую очередь, родным Анны и всему коллективу "Первого канала"», – сказал представитель Кремля (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали Маяк»).

Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, ей было 35 лет. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляют в Курскую областную больницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Киев прицельно уничтожает российских журналистов и правовые принципы, которые призваны их защищать. По ее словам, так массово журналисты могли бы погибать в результате стихийного бедствия, и в настоящее время это стихийное бедствие называется террористическим киевским режимом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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