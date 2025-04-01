DOGE вернуло неиспользованные на борьбу с ковидом $1,4 млрд
DOGE вернуло в казну США $1,4 млрд средств, выделенных правительством на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщило ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) в социальной сети Х.
Ведомство уточнило, что в фондах эпохи COVID-19 по состоянию на 31 марта $4,3 млрд остались бездействующими.
$1,4 млрд были возвращены на общий счет казначейства. Сейчас ведомство в срочном порядке принимает меры по возврату оставшихся $2,9 млрд, говорится в сообщении.
22 февраля президент США Дональд Трамп заявил о масштабных злоупотреблениях в системе социального обеспечения. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за повсеместного мошенничества, зародившегося при предыдущем руководстве страны.