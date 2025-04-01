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Минпросвещения: «учебник по семьеведению» не является учебником

Ведомости

Пособие может быть признано учебником только если оно рекомендовано Министерством просвещения, поэтому «учебник по семьеведению» не может считаться таковым, сообщили в министерстве изданию «Подъем».

«Когда его возьмут настоящие ученые, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока коллектив авторов создал нечто. Это правильнее назвать «книжкой». До учебника ему еще далековато», – заявили в министерстве.

Учебник по «семьеведению» для школьников, презентацию которого 28 марта провела его основной автор – глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ), спровоцировал широкую общественную дискуссию. Священник РПЦ Павел Островский обратил внимание, что в разработке учебного пособия принимала участие последовательница «родологии» (псевдоучение, согласно которому жизненные проблемы человека якобы связаны с грехами его предков) Ксения Мосунова. Она подготовила раздел о генеалогии.

Сейчас «семьеведение» преподают в 42 регионах в формате внеурочных занятий. На презентации 28 марта Останина заявила, что такие уроки необходимо сделать обязательными по аналогии с «Разговорами о важном».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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