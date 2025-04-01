Минпросвещения: «учебник по семьеведению» не является учебником
Пособие может быть признано учебником только если оно рекомендовано Министерством просвещения, поэтому «учебник по семьеведению» не может считаться таковым, сообщили в министерстве изданию «Подъем».
«Когда его возьмут настоящие ученые, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока коллектив авторов создал нечто. Это правильнее назвать «книжкой». До учебника ему еще далековато», – заявили в министерстве.
Учебник по «семьеведению» для школьников, презентацию которого 28 марта провела его основной автор – глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ), спровоцировал широкую общественную дискуссию. Священник РПЦ Павел Островский обратил внимание, что в разработке учебного пособия принимала участие последовательница «родологии» (псевдоучение, согласно которому жизненные проблемы человека якобы связаны с грехами его предков) Ксения Мосунова. Она подготовила раздел о генеалогии.
Сейчас «семьеведение» преподают в 42 регионах в формате внеурочных занятий. На презентации 28 марта Останина заявила, что такие уроки необходимо сделать обязательными по аналогии с «Разговорами о важном».