Землетрясение в Азии не повлияло на спрос россиян на туры в Таиланд
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не повлияло на спрос граждан России на туры в Таиланд. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
«Отмен бронирований нет. Перспективы реализации не изменились. Сейчас бронирования идут выше на 10–20% у разных туроператоров», – уточнил Барзыкин.
По его словам, отсутствие отказов от путевок связано с тем, что землетрясение не затронуло основные туристические регионы Таиланда.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло крупное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился примерно в 17,2 км от Мандалая в Мьянме на глубине 10 км. После случилось второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд. В Бангкоке рухнул строящийся небоскреб, погибли 17 человек и десятки пропали без вести.
2 апреля сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме погибли более 3000 человек. В стране объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного стихийного бедствия. 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах писал, что из под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело гражданина РФ. По информации агентства, погибший был учителем. С ним был найден паспорт.