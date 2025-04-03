Землетрясение в Азии не повлияло на спрос россиян на туры в Таиланд

2 апреля сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме погибли более 3000 человек. В стране объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного стихийного бедствия. 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах писал, что из под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело гражданина РФ. По информации агентства, погибший был учителем. С ним был найден паспорт.