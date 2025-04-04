ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме
Злоумышленники сменили тактику в общении с потенциальными жертвами и теперь утверждают, что никаких кодов из смс называть не надо, таким образом создавая ложное чувство безопасности и входя в доверие. Об этом сообщили в ВТБ.
При такой схеме мошенники в ходе первого звонка стараются напугать собеседника. К примеру, говорят подождать на линии и якобы выключив звук обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключить генерала ФСБ, после чего звонок обрывается. Затем жертве приходит смс или письмо на почту, в котором сказано, что в ее аккаунт на государственном сервисе или в банке попытались войти с незнакомого устройства. В сообщении также указаны номер и ссылка для смены паролей. При переходе по ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы.
После жертва звонит злоумышленникам по указанному телефону или переводит им деньги. Мошенники продолжают заявлять о возможном хищении средств и для их защиты предлагают перевести деньги на безопасный счет. Граждане сами передают им имеющиеся средства или оформляют кредит, рассказали в банке.
Эксперты порекомендовали звонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на официальном сайте финансовой организации, не переходить по ссылкам из рассылок и проверять данные самостоятельно в приложениях или на сайтах компаний.
25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.