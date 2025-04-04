ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме

При такой схеме мошенники в ходе первого звонка стараются напугать собеседника. К примеру, говорят подождать на линии и якобы выключив звук обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключить генерала ФСБ, после чего звонок обрывается. Затем жертве приходит смс или письмо на почту, в котором сказано, что в ее аккаунт на государственном сервисе или в банке попытались войти с незнакомого устройства. В сообщении также указаны номер и ссылка для смены паролей. При переходе по ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы.