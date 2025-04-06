Лавров поздравил Симоньян по случаю ее дня рождения

Симоньян родилась в 1980 г. в Краснодаре. Окончив Кубанский государственный университет и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера, с февраля 1999-го по январь 2000 г. занимала должность корреспондента телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 г. освещала боевые действия в Чечне. Симоньян занимает пост главреда RT с 2005 г., международного информационного агентства «Россия сегодня» - с 2013 г., а информационного агентства Sputnik - с 2014 г.