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Лавров поздравил Симоньян по случаю ее дня рождения

Ведомости

Глава российского МИДа Сергей Лавров от имени ведомства поздравил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

В поздравлении он подчеркнул, что считает Симоньян одним из наиболее авторитетных отечественных журналистов. Он положительно оценил усилия главреда RT, которые направлены на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве, а также объективное освещение международно значимых событий.

«Рассчитываем на продолжение сотрудничества в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества», – написал министр.

Симоньян родилась в 1980 г. в Краснодаре. Окончив Кубанский государственный университет и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера, с февраля 1999-го по январь 2000 г. занимала должность корреспондента телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 г. освещала боевые действия в Чечне. Симоньян занимает пост главреда RT с 2005 г., международного информационного агентства «Россия сегодня» - с 2013 г., а информационного агентства Sputnik - с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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