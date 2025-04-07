В Думу внесли проект о признании ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях

В прошлом году был зафиксирован рост числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, сообщал Путин на заседании коллегии МВД 5 марта. Ущерб от них превысил 200 млрд руб. Почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%, отмечал президент.