В Думу внесли проект о признании ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством при совершении преступления использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). В марте с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обращался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Проект предполагает внесение изменений в ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» Уголовного кодекса. Авторами документа указаны депутаты «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. По их мнению, реализация инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением ИИ, а также защитить граждан.
В прошлом году был зафиксирован рост числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, сообщал Путин на заседании коллегии МВД 5 марта. Ущерб от них превысил 200 млрд руб. Почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%, отмечал президент.