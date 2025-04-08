Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России сократилась за неделю на 8,9%

Число заболевших за неделю с 31 марта по 6 апреля составило 774 000 случаев, что на 8,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций сократилось на 9,1%. Для предотвращения распространения респираторных инфекций на прошлой неделе в стране закрыли 41 школу и 47 дошкольных учреждений.