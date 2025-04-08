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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России сократилась за неделю на 8,9%

Ведомости

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 8,9% за неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Число заболевших за неделю с 31 марта по 6 апреля составило 774 000 случаев, что на 8,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций сократилось на 9,1%. Для предотвращения распространения респираторных инфекций на прошлой неделе в стране закрыли 41 школу и 47 дошкольных учреждений.

Кроме того, продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. По результатам недели было зарегестрировано 2200 случаев COVID-19, что на 9% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

21 марта Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась и вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

При этом, несмотря на прекращение публикации сводок, Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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