Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России сократилась за неделю на 8,9%
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 8,9% за неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Число заболевших за неделю с 31 марта по 6 апреля составило 774 000 случаев, что на 8,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций сократилось на 9,1%. Для предотвращения распространения респираторных инфекций на прошлой неделе в стране закрыли 41 школу и 47 дошкольных учреждений.
Кроме того, продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. По результатам недели было зарегестрировано 2200 случаев COVID-19, что на 9% ниже по сравнению с предыдущей неделей.
21 марта Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась и вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
При этом, несмотря на прекращение публикации сводок, Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.