В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
В 60 км от города Мандалай – третьего по величине в Мьянме – произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в Метеорологическом департаменте Таиланда.
В департаменте сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 14:58 по местному времени (10:58 мск), очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, природное явление не привело к разрушениям.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4. По данным на 6 апреля, в результате землетрясения погибли около 3500 человек.