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В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

Ведомости

В 60 км от города Мандалай – третьего по величине в Мьянме – произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в Метеорологическом департаменте Таиланда.

В департаменте сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 14:58 по местному времени (10:58 мск), очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, природное явление не привело к разрушениям.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4. По данным на 6 апреля, в результате землетрясения погибли около 3500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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