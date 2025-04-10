Роспотребнадзор: пляжи в Сочи и Геленджике безопасны для купания

По данным ведомства, эти курортные территории находятся вне зоны риска. Кроме того, не обнаружено несоответствия нормам в рыбе и питьевой воде на территории Краснодарского края и Крыма. Лаборатории продолжают мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море. Всего отобрано порядка 17 000 проб и проведено более 52 000 исследований объектов окружающей среды, рыбы и морепродуктов.