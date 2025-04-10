Роспотребнадзор: пляжи в Сочи и Геленджике безопасны для купания
Несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на пляжах в Сочи, Геленджике, Туапсе, Крыму, Севастополе и нескольких других поселениях после крушения танкеров и последующего разлива нефтепродуктов не выявлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, эти курортные территории находятся вне зоны риска. Кроме того, не обнаружено несоответствия нормам в рыбе и питьевой воде на территории Краснодарского края и Крыма. Лаборатории продолжают мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море. Всего отобрано порядка 17 000 проб и проведено более 52 000 исследований объектов окружающей среды, рыбы и морепродуктов.
Разлив мазута с танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел 15 декабря 2024 г. Суда, перевозившие по 4000 т нефтепродуктов, потерпели крушение во время шторма, в результате чего мазут попал в море. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 4 апреля говорила, что общая сумма ущерба, который предъявлен судовладельцам, составила 84,94 млрд руб.